Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık Koşullarını Onayladı

GAZZE, 23 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, uluslararası gözlemcilerce Gazze'de kıtlık koşullarının hakim olduğunu doğrulamasının ardından İsrail'i Gazze'de kasıtlı olarak kıtlık yaratmakla suçladı.

Lazzarini, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aylarca süren uyarılar kulak ardı edildi. Gazze kentinde kıtlık yaşandığını artık kesinleşti" dedi. Krizin "kasıtlı ve insan yapımı" olduğunu belirten Lazzarini, İsrail'i aylarca gıda ve diğer temel ihtiyaçları ve BM yardımlarını engellemekle suçladı.

BM kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir ağ olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentini de içeren Gazze vilayetinde kıtlık yaşandığını teyit ederken, kıtlığın güneydeki Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılmakta olduğunu açıklamıştı. IPC, eylül sonu itibarıyla Gazze nüfusunun yaklaşık üçte birinin, yani 640.000'den fazla kişinin felaket düzeyinde, 1,14 milyon kişininse acil durum düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Lazzarini, kıtlığın yayılmasının ateşkes ve insani yardımların sınırsız erişiminin sağlanmasıyla durdurulabileceğini söyledi.

İsrail, IPC'nin bulgularını reddetti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, raporu "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, İsrail'in "açlık politikası" değil, "açlığı önleme politikası" izlediğini iddia etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana 112'si çocuk olmak üzere 273 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü açıkladı.

İsrail, 2 Mart'ta Hamas ile ateşkesin çökmesinin ardından Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırarak gıda, yakıt ve insani yardım sevkiyatlarını büyük oranda kısıtladı.