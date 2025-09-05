Birleşmiş Milletler: Eygi'nin Ölümü İçin Soruşturma Sonucu Yok

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail askerleri tarafından geçen yıl hedef alınan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin "Ne yazık ki bu, İsrail yetkililerinin soruşturma başlattığı nadir vakalardan biri olmasına rağmen bunun sonucunu henüz göremedik." dedi.

Shamdasani, 6 Eylül 2024'te Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesi ile Gazze'de görev yapan gazeteci, insan hakları savunucuları ve yardım görevlilerinin hedef alınmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistlerin şu anda çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Shamdasani, İsrail'in uluslararası gazetecilere Gazze'ye giriş izni vermediğini hatırlattı.

Ravina Shamdasani, "Şu anda orada bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, Gazze'de olup bitenler konusunda dünyanın gözleri ve kulaklarıdır. Ne yazık ki 7 Ekim 2023'ten bu yana 248 gazetecinin öldürüldüğünü gördük. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde çok sayıda insan hakları savunucusu ve diğer yardım çalışanı da öldürüldü. Bu kesinlikle kabul edilemez ve gazetecilerin hedef alınması uluslararası insan hakları hukukuna tamamen aykırıdır." ifadesini kullandı.

Silahlı çatışma durumunda gazetecilerin sivil olarak kabul edildiğini hatırlatan Shamdasani, gazetecilerin öldürülmesinin düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra Cenevre Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğini dile getirdi.

Shamdasani, uluslararası insancıl hukukun, askeri bir amaca hizmet etmediği sürece medya altyapılarının hedef alınmasını da yasakladığını belirtti.

"Eygi ve diğer protestocular, herhangi bir tehdit oluşturmuyordu"

Türk ve ABD uyruklu Eygi'nin geçen yıl öldürüldüğünü hatırlatan Shamdasani, "İsrail yetkilileri bir soruşturma başlattığını duyurmuş olsa da maalesef bu soruşturmanın henüz bir sonucunu göremedik. (Eygi'nin öldürüldüğü olay) Bizim kendi değerlendirmemize göre, yerleşimci karşıtı gösteri barışçıl bir gösteriydi. Eygi ve diğer protestocular, İsrail güvenlik güçleri tarafından başlarından vurulduklarında herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Bu, cinayetin, hukuka aykırı olup olmadığı konusunda ciddi endişeler uyandırıyor. Ne yazık ki bu, İsrail yetkililerinin soruşturma başlattığı nadir vakalardan biri olmasına rağmen bunun sonucunu henüz göremedik." diye konuştu.

Ravina Shamdasani, Eygi'nin ölümünün, son derece trajik olsa da münferit bir vaka olmadığını vurgulayarak, bu durumun, 7 Ekim 2023 sonrası ve öncesinde gerçekleştirilen birçok ihlal için sembolik bir hesap verebilirlik eksikliğinin ve yerleşik bir cezasızlığın göstergesi olduğunu anımsattı.

İsrailli yetkililerin soruşturmaları duyurduğuna dair bir kayıt olduğunu ancak herhangi bir ilerleme olmadığını belirten Shamdasani, "Kamuoyuna açıklanan gerçek bir soruşturma sonucu yok. Bu ihlallerin mağdurlarına nihayetinde adalet sağlanmıyor. Bu, ihlalleri körüklemeye devam eden bir cezasızlık türü." görüşünü paylaştı.

Shamdasani, uluslararası toplumun her şeyden önce gerçekleri belgelemekte ısrarcı olabileceğine işaret ederek, yaşanan bir olayın ardından bunun tam olarak ne olduğunu ve koşulların neler olduğunu ortaya koymaya çalışmanın önemine işaret etti.

Ezgi'nin öldürülmesinin üstünden bir yıl geçtiğini unutmamanın önemli olduğunu söyleyen Shamdasani, "Bir sonraki ihlale, bir sonraki cinayete geçmememiz önemli. İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz. Cinayetten bir yıl sonra soruşturmanız ortaya ne koydu? Bu davada adalet sağlanacak ve böyle bir olayın bir daha asla yaşanmaması sağlanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.