Birleşmiş Milletler: Dünyada 1 Milyardan Fazla Ateşli Silah Dolaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, küçük ve hafif silahların yaygınlaşmasına dikkat çekerek, dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silahın dolaşımda olduğunu belirtti.

Ebo, küçük ve hafif silahların yaygınlaşması, kötüye kullanımı ve yönlendirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen açık oturumda konuştu.

Dünyada küçük ve hafif silahların yaygınlaşmasına karşı alınan önlemler artsa da uygulamada zorlukların devam ettiğini belirten Ebo, "Dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah dolaşımdadır. Bu silahların sürekli yaygınlaşması, dünyamızın karşı karşıya olduğu çoklu krizin hem bir belirtisi hem de itici gücüdür." dedi.

Ebo, küçük ve hafif silahların yasa dışı ticareti ve kötüye kullanımının silahlı şiddeti, terörizmi ve organize suçu körüklediğini belirterek, Libya, Yemen ve Haiti gibi ülkelerde silah ambargolarının sürekli ihlal edildiğini ve bu ülkelerdeki suç grupları ile terör örgütlerinin silahlandırıldığını söyledi.

Hafif silahların yıkıcı insani maliyetine işaret eden Ebo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) kayıtlarına göre 2024 yılında çatışma kaynaklı en az 48 bin sivil ölümün kaydedildiğine dikkati çekti.

Ebo, hafif silah şiddetinin, eğitim ve sağlık sistemlerini aksattığını ve daha genel olarak sürdürülebilir kalkınmayı baltaladığını vurgulayarak, 2024'te küresel askeri harcamaların 2,5 trilyon dolara yükseldiğine işaret etti ve sürdürülebilir, barışçıl bir gelecek için askeri harcamaların yeniden dengelenmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.