Haberler

Birleşmiş Milletler: Dünyada 1 Milyardan Fazla Ateşli Silah Dolaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silahın dolaştığını, bunların kötüye kullanımı ve yasa dışı ticaretinin silahlı şiddeti artırdığını vurguladı. Ebo, silahların yaygınlaşmasının çeşitli krizlere yol açtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, küçük ve hafif silahların yaygınlaşmasına dikkat çekerek, dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silahın dolaşımda olduğunu belirtti.

Ebo, küçük ve hafif silahların yaygınlaşması, kötüye kullanımı ve yönlendirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen açık oturumda konuştu.

Dünyada küçük ve hafif silahların yaygınlaşmasına karşı alınan önlemler artsa da uygulamada zorlukların devam ettiğini belirten Ebo, "Dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah dolaşımdadır. Bu silahların sürekli yaygınlaşması, dünyamızın karşı karşıya olduğu çoklu krizin hem bir belirtisi hem de itici gücüdür." dedi.

Ebo, küçük ve hafif silahların yasa dışı ticareti ve kötüye kullanımının silahlı şiddeti, terörizmi ve organize suçu körüklediğini belirterek, Libya, Yemen ve Haiti gibi ülkelerde silah ambargolarının sürekli ihlal edildiğini ve bu ülkelerdeki suç grupları ile terör örgütlerinin silahlandırıldığını söyledi.

Hafif silahların yıkıcı insani maliyetine işaret eden Ebo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) kayıtlarına göre 2024 yılında çatışma kaynaklı en az 48 bin sivil ölümün kaydedildiğine dikkati çekti.

Ebo, hafif silah şiddetinin, eğitim ve sağlık sistemlerini aksattığını ve daha genel olarak sürdürülebilir kalkınmayı baltaladığını vurgulayarak, 2024'te küresel askeri harcamaların 2,5 trilyon dolara yükseldiğine işaret etti ve sürdürülebilir, barışçıl bir gelecek için askeri harcamaların yeniden dengelenmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.