Birleşmiş Milletler'den 'Kaçan Fırsat' Uyarısı: Nakliye Emisyonları Görüşmeleri Ertelendi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, uluslararası nakliye sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefleyen IMO görüşmelerinin ertelenmesini 'kaçan fırsat' olarak nitelendirdi ve bu sektörün net sıfır emisyona ulaşmasının önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyelerince uluslararası nakliye sektöründen kaynaklanan küresel karbondioksit gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan görüşmelerin ertelenmesini "kaçan fırsat" olarak değerlendirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

IMO tarafından BM'de küresel karbondioksit gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan görüşmelerin ertelenmesine yönelik soruya Dujarric, "Bu kaçırılmış bir fırsat, üye devletlerin nakliye sektörünü net sıfır emisyona doğru net ve güvenilir bir yola sokmaları için kaçırılmış bir fırsat." cevabını verdi.

Dujarric, küresel ekonominin merkezinde yer alan nakliye sektörünün küresel emisyonların yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu olduğunu belirterek, "Bu nedenle bu sektörün karbondan arındırılması kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin net sıfır emisyon hedeflerini destekleyen ülkelere yaptırım tehdidinde bulunduğu yönündeki haberler konusunda da Dujarric, "Erteleme kararı aldık, harekete geçmeme kararı aldık. Bu yolun sonu değil, ancak belli ki konu epeyce ertelendi." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin karşı çıkmasının ardından küresel deniz taşımacılığı düzenlemelerini belirleyen İngiltere merkezli BM kuruluşu IMO, karbon salımını azaltmak için nakliye emisyonlarına uluslararası bir vergi getirmeyi amaçlayan "Net-Zero Framework (NZF)" adlı düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşmeleri ertelemişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
