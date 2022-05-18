BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi (1) - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Blinken ile görüşmesinin ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki F-16 satışı konusundaki görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.