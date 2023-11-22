Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Bölge Teşkilatı Toplantısı Şanlıurfa'da düzenlendi

Şanlıurfa'da, belediye başkanlarının katılımıyla Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde "Olağanüstü Genel Kurulu ve Kentsel Çözümlere Öncü Olmak" temasıyla düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin bir çok kentinden belediye başkanı ve yardımcısı katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Dönem Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TDBB'nin yerel yönetimler arasında işbirliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek için 10 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılında birliğin dönem başkanlığının Türkiye'de olmasının gurunu yaşadığını vurgulayan Altay, TDBB'nin 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisini barındırdığını ifade etti.

Söz konusu toplantının şehir diplomasilerinin en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Dünya kentleri günümüzde pek çok sorunla mücadele etmektedir. Karşı karşıya kaldığımız sorunların bazıları iklim krizi, yoksulluk, adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik ve yeni savaşların bir sonucu olarak mülteci krizleridir. Böyle öncelikli gündemlere ayrılması gereken kaynaklar ne yazık ki insanları hayatlarından ve yerlerinden etmek için harcanmaktadır. Ancak bizim insanların hayallerini ve şehirlerini yıkan savaşlar için ayıracak en küçük bir kaynağımız dahi yoktur. İstisnaların dışında bugün bütün dünya insanlığın gözleri önünde gerçekleşen tarihin en büyük soykırımlardan birine sessiz kalıyor. İsrail, çocuklar ve başta olmak üzere kadın, yaşlı, genç demeden acımasız bir soykırıma imza atıyor. İsrail'in uluslararası temel insan haklarına aykırı şekilde işgal ve soykırım eylemlerini bir kez daha en net şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar her türlü haksızlık ve adaletsizlik karşısında güçlü bir çaba ve tavır sergilerken Filistin meselesinde de bu tavrı sürdürüyor ve oradaki zulmü durdurmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede ateşkesin sağlanması ve barış ikliminin tesis edilmesi için gereken her türlü adımı atmaktan bir an dahi geri durmuyor. Ümit ediyorum ki Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıkları bu hadiseler bir an evvel son bulur. Dualarımız ve desteğimiz kalbimiz dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Başta Filistin ve Ukrayna olmak üzere dünyadaki tüm şehirlerde barışın kalıcı tesisi için de gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Duman ise dünyanın her kentinde sürdürülebilir ve yenilikçi belediye politikalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Son yıllarda dünya genelinde büyük afetlerin yaşandığını anımsatan Duman, "Pandemi, deprem, sel ve savaş gibi felaketler şehir sakinlerini çaresiz bırakmaktadır. Bizler halka en yakın yönetim camiası olarak bu zamanlarda vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeli, geçmişten gelen mirasımızla birlikte elimizdeki verileri de göz önünde bulundurarak kentlerimizi daha güçlü yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da birer konuşma yaptı.

Belediye başkanlarının gelecek dönemde uygulayacağı plan ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, yarın sona erecek.