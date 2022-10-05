Birleşik Kamu-İş: 'Sosyal Medya Düzenlemesi, Yurdumuzda Ne Kadar Konuşan, Karşı Çıkan, Hak Arayan Yurttaş Varsa Derhal Baskı Altına Alıp Susturulma...

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), “sansür yasasına” ilişkin, “Sosyal medya düzenlemesi, yurdumuzda ne kadar konuşan, karşı çıkan, hak arayan yurttaş varsa derhal baskı altına alıp susturulma operasyonudur” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), "sansür yasasına" ilişkin, "Sosyal medya düzenlemesi, yurdumuzda ne kadar konuşan, karşı çıkan, hak arayan yurttaş varsa derhal baskı altına alıp susturulma operasyonudur" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş, TBMM'de görüşülen "sansür yasası" teklifine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "AKP hükümetinin iktidara geldiği günden beri özgür basını susturmak adında yasal veya yasadışı yaptığı baskılar sosyal medyaya da sıçradı" denilen açıklama şöyle:

"Satın alınmış kalemlerden oluşan bir basın ordusu yaratarak ulusal basını büyük alanda kontrol altına alan AKP iktidarı, paraya tamah etmeyen basın mensuplarını da halkın haber alma hakkını gasp etmek adına yargı yoluyla bastırmaya devam etmektedir.

"SOSYAL MEDYA YOLU İLE KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMEMEKTEDİR"

Bir yandan hukuksuz tutuklamalar, bir yandan baskı ve şiddet yollarıyla yıllardır yaptıkları yanlışları gizlemeye çalışanlar, sosyal medya yolu ile kontrolsüz bir şekilde gerçeklerin ortaya çıkmasını istememektedir.

Meclis'in açıldığı ilk gün daha fazla skandalların ortaya çıkmaması adına ülkenin birçok sorunu varken ivedilikle gündeme alınması AKP iktidarının seçim öncesi şaibelerinin ortaya çıkmaması adına sosyal medyayı derhal susturmak istenmesini açık bir şekilde göstermektedir.

"SUSTURULMA OPERASYONUDUR"

Sosyal medya düzenlemesi, yurdumuzda ne kadar konuşan, karşı çıkan, hak arayan yurttaş varsa derhal baskı altına alıp susturulma operasyonudur.

"ÖZGÜR BASIN ASLA SUSTURULAMAYACAKTIR"

Sosyal medya düzenlemesi, suç işlenmesini değil suçun konuşulmasını engelleme operasyonudur. Ancak; AKP iktidarı bilmelidir ki baskılarla Anayasa'ya aykırı düzenlemelerle özgür basın asla susturulamayacaktır."