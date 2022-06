Birleşik Kamu-İş Konfederayonu: 'Elektrik Şirketlerine 4 Yılda Üretmedikleri Elektrik İçin 9,4 Milyar Lira Kaynak Aktarıldı'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Yurttaşların sırtına 4 yıldan beri elektrik şirketleri de yük yapılmaktadır. Son beş ayda neredeyse üç katına çıkan fatura fiyatlarını ödeyemeyen ve 4 milyon hanenin karanlıkta yaşadığı bu devirde, 4 yılda üretmedikleri elektrik için bütçeden 9,4 milyar lira kaynak aktarılmış oldu" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada "Avrupa ülkelerinde arz güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan ancak yurdumuzda yakıtta ve elektrikte arz sorunu olmamasına rağmen 2018 yılından beri yandaş şirketlere ek gelir sağlanmaktadır" dedi. Balık, açıklamasında şöyle devam etti:

"Geçmediğimiz geçiş garantili yollar, köprüler, uçak inmeyen havaalanları gibi birçok yap işlet devret yükü bir yana yandaş şirketlere zaten fahiş fatura fiyatlarıyla yurttaşların sırtına yük olan şirketler yanı sıra yurttaşların sırtına 4 yıldan beri elektrik şirketleri de yük yapılmaktadır.

Son beş ayda neredeyse üç katına çıkan fatura fiyatlarını ödeyemeyen ve 4 milyon hanenin karanlıkta yaşadığı bu devirde, 4 yılda üretmedikleri elektrik için bütçeden 9,4 milyar lira kaynak aktarılmış oldu.

Bütün bu değişikliklerle yıllar itibarıyla hem yararlanan şirket sayısı hem de tutar sürekli arttı. 2018 yılında 28 santrala 1,4 milyar TL, 2019'da 43 santrala 2 milyar TL, 2020'de 45 santrala 2,2 milyar TL, 2021'de 51 santrala 2,8 milyar TL ödeme yapıldı. 2022'nin ilk dört ayında 637 milyon TL'si doğalgaz santrallarına olmak üzere 928 milyon TL teşvik ödemesi yapıldı."

Balık, hükümete şu çağrıyı yaptı:

"PEŞKEŞ UYGULAMALARINA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; bütçeden savurulan paralara bir an önce son verilmesi, yandaş şirketlerin kasalarını doldurmak için özel kanunlarla devlet imkanlarının peşkeş çekilmesi uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini AKP iktidarına ifade ediyoruz. Yandaş şirketlere aktarılan paraların bir an önce engelleyerek devlet imkanlarını yurttaşlar yararına kullanmaların iktidarın en asli görevi olduğunu hatırlatıyoruz."

ANKA / Güncel