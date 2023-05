Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu: 'Ülkemiz beyin göçü yaşıyor'

MUSTAFA USTA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Gençlerimizin yurt dışına gitmesindeki en büyük etken ülkemizde üretimin bitirilmesi. Ülkemiz yurt dışına son derece bağımlı bir hale getirildi. Bu enerji alanında olsun, sanayi alanında olsun. Artık maalesef hep yapılan yatırımlar kullanmaya, tüketmeye yönelik yatırımlar oldu. Bu 20 yılın özeti bu" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında açıklamalarda bulundu. Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"BİRTAKIM ENGELLEMELER, BASKILAR MİLLİ BAYRAMLARIMIZI KUTLAMA NOKTASINDA ZORLUYOR"

Celal Şahbenderoğlu şunları söyledi:

"Atatürk Cumhuriyet'in geleceğini gençlere emanet etmişti. Gençler her zaman bu azmi sürdürüyor. Biz yetişkinler de gençlere bu azmi sürekli aşılıyoruz. Maalesef son 20 yılda bizi üzen nokta şu; gençlerimizin umutları 20 yıl içinde kırıldı. Şu an Cumhuriyetimizin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimiz yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bu bizi son derece üzüyor. Ülkemizin geleceğini de tehlikeye atan bir durum bu. Kısaca ülkemiz beyin göçü yaşıyor. 20 yılda geldiğimiz nokta bu. Bu bizi üzüyor. Sadece 19 Mayıs için değil, bütün bayramlarımızı eski coşkularla kutlayamıyoruz maalesef. Birtakım engellemeler, birtakım baskılar bizim için çok değerli olan milli bayramlarımızı kutlama noktasında zorluyor. Bu da bizi ayrı düşündürüyor ve üzüyor. Gün gelecek bunları aşacağız. Bunu Türk gençliğiyle aşacağız. Biz bu azmi ve umudu her zaman içimizde taşıyoruz. Bunu başaracağız ve o gençlerimizin, çocuklarımızın coşkuyla kutladığı ve ülkemizin coşkuyla kutladığı bayramları tekrar getireceğiz.

Biz Birleşik-Kamu İş Konfederasyonu olarak bu azimle çalışıyoruz. Bağlı sendikalarımız da hep bu azimle çalışıyor. Ben aynı zamanda Eğitim-İş Sendikası'nın üyesiyim ve yöneticisiyim. Biz eğitim çalışanları olarak da bu azmi, bu gücü her zaman içimizde hissediyoruz. Bunu başaracağız. Gençlerimizle beraber çok güzel yarınlara ülkemizi taşıyacağız. Bu umutla çalışıyoruz. Bu umut ve azim içindeyiz her zaman. Bu noktada da umudumuzu kaybetmiyoruz. Gençlerimizi bir gün gerçekten ülkesi için çalışan, ülkesi için kafa yoran ve ülkesini geleceği taşıyan, teknolojik olsun, bilimsel olsun, sanatsal olsun her alanda ülkemizi kalkındıran bir güç haline tekrar getireceğiz. Biz öğretmenler olarak bu azmi her zaman içimizde yaşatıyoruz. Bunu da başaracağız. Gençlerimizin yurt dışına gitmesindeki en büyük etken ülkemizde üretimin bitirilmesi. Ülkemiz yurt dışına son derece bağımlı bir hale getirildi. Bu enerji alanında olsun, sanayi alanında olsun. Artık maalesef hep yapılan yatırımlar kullanmaya, tüketmeye yönelik yatırımlar oldu. Bu 20 yılın özeti bu."