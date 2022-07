Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Tüik AKP İktidarına Hizmet Etmeyi Bırakıp Yurttaşlarımıza Hizmet Etmelidir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Kurum yönetimini tamamen AKP iktidarına teslim eden TÜİK, enflasyon kalemlerini ne şekilde elde ettiğini açıklamak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu olduğunu unutan istatistik kurumu AKP iktidarına hizmet etmeyi bırakıp yurttaşlarımıza hizmet etmelidir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK verileriyle halkın enflasyonunun uzaktan yakından alakasının olmadığını söyledi. Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"BU VERİLER ÇARPITILMIŞ BİR ŞEKİLDE YANSITILMAKTADIR"

"TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Tarımsal girdi fiyatlarındaki atış ise; 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,54 artış gerçekleşti. Tarım ürünlerindeki fiyat artışı; 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 artış gerçekleşti. Bu veriler çarpıtılmış bir şekilde yansıtılmaktadır.

"HALKIN ENFLASYONU, SARAYIN GÖRMEK İSTEDİĞİ ENFLASYON RAKAMLARI İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR"

Defalarca belirttiğimiz üzere halkın enflasyonu, sarayın görmek istediği enflasyon rakamları ile uzaktan yakından alakası yoktur. Kamu-Ar'ın her ay düzenli olarak yurttaşların her gün alışveriş yaptığı marketlerden düzenlediği verilere göre; gıdada yıllık fiyat artışı yüzde 175,9'a ulaşırken, yılın ilk yedi aylık dönemindeki toplam artış ise yüzde 85,3 olarak gerçekleşmiştir. Ekmek, pirinç, un, bulgur, makarnada yıllık enflasyon 197,7, meyvede 252,6, sebzede ise 411,9 oranında artış yaşanmıştır. Yurttaşların en çok alışveriş yaptıkları marketlerden elde edilen veriler bu haldeyken TÜİK'in verileri manipüle edilmiş bir şekilde hesaplanmaktadır.

"TÜİK ENFLASYON KALEMLERİNİ NE ŞEKİLDE ELDE ETTİĞİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

Kurum yönetimini tamamen AKP iktidarına teslim eden TÜİK enflasyon kalemlerini ne şekilde elde ettiğini açıklamak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu olduğunu unutan istatistik kurumu AKP iktidarına hizmet etmeyi bırakıp yurttaşlarımıza hizmet etmelidir."