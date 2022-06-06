Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık: "Akp İktidarı Seçim Kaybetme Korkusu ile Hareket Etmekte" - Haberler

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, "AKP iktidarı seçim kaybetme korkusu ile hareket etmekte. Kamu emekçileri ve emeklilere gerçekçi bir iyileştirme yapmak isteniyorsa temmuz ayında verilecek zamları TÜİK aracılığı ile yurttaşlardan çalmaması gerekmekte" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarına Birleşik Kamu-İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Balık'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam müjdelediği 3600 ek gösterge haberi her ne kadar tüm çalışanlara verilecek olsa da gelecek yılbaşında maaşlara yansıyacak 1000-1200 lira farkla bu enflasyonla bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklilerin elinden geri alınacak.

"ENFLASYON FARKI TÜİK'E GÖRE DEĞİL ÇARŞI PAZARA GÖRE BELİRLENSİN"

3600 ek gösterge talebi her ne kadar konfederasyonumuzun yıllardır hükümetten istediği bir hak olsa da, geç verilen hak bir işe yaramayacak. AKP iktidarı seçim kaybetme korkusu ile hareket etmekte. Kamu emekçileri ve emeklilere gerçekçi bir iyileştirme yapmak isteniyorsa Temmuz ayında verilecek zamları TÜİK aracılığı ile yurttaşlardan çalmaması gerekmektedir. 3600 ek göstergenin yanı sıra hakkımız olan enflasyon farklarını TÜİK'in açıkladığı çarpıtılmış oranlardan değil, çarşı ve pazardaki fahiş fiyat artışlarına göre belirlemesi gerekmekte."

ANKA / Güncel