Birleşik Kamu-İş: "Enflasyonun Yüzde 73,50 Olduğu Koşullarda Emeklilere Yapılan Bin Liralık ve Kamu Emekçilerine Yapılması Planlanan Yüzde 40'lık Zam... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birleşik Kamu-İş: "Enflasyonun Yüzde 73,50 Olduğu Koşullarda Emeklilere Yapılan Bin Liralık ve Kamu Emekçilerine Yapılması Planlanan Yüzde 40'lık Zam...

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Birleşik Kamu-İş: 'Enflasyonun Yüzde 73,50 Olduğu Koşullarda Emeklilere Yapılan Bin Liralık ve Kamu Emekçilerine Yapılması Planlanan Yüzde 40'lık Zam...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, emekli maaşlarına yapılan düzenleme ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan zam ile ilgili “Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK’e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, emekli maaşlarına yapılan düzenleme ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan zam ile ilgili "Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK'e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, dün yapılan düzenleme sonucu en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'ye çıkarılması ile ilgili bugün, "En Düşük Emekli Maaşı Açlık Sınırının Yarısı" başlığı ile yazılı bir açıklama yaptı. Balık'ın açıklaması

"En düşük emekli maaşı Temmuz ayı zammı ile 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Açlık sınırının 6 bin 779 lira olduğu dönemde 3 bin 500 lira ile ailenin geçinmesi değil bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değildir. Ekonomik koşullar, zam yağmurları, siyasi ve politik hatalar yurttaşlarımızın yaşam koşullarını günden güne yaşanılmaz hale getirmektedir. TÜİK'in çarpıtılmış enflasyon rakamlarına göre emekçilerinin maaşlarını belirleyen iktidar, yüzde 40 oranında zam ile emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia etmektedir. Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK'e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır."

ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title