Birleşik Kamu-İş: "Başta Konut Fiyatları Olmak Üzere Hayatın Her Alanında Yaşanan Bunalıma Artık Dur Diyoruz" - Haberler

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, fahiş oranda ortan kira ve konut fiyatlarına tepki gösterdi. Balık, "Ülke yönetiminin her alanında yapılan yanlışlar AKP iktidarının boyunu aşmaktadır. Zaten çok az bir ömrü kalan bu iktidarın giderayak ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz. Başta konut fiyatları olmak üzere hayatın her alanında yaşanan bunalıma defalarca dile getirdiğimiz gibi artık dur diyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, artan kira ve konut fiyatlarını protesto etmek için Konfederasyonun Antalya İl Başkanlığında dün eylem yaptı. Eylemde konuşan Genel Başkan Mehmet Balık, önceki yıllarda yapılan politika hataları sebebiyle Türkiye ekonomisinde çok derin bir buhran yaşandığını belirtti. Balık'ın "Konut Fiyatlarını ve Yaşam Maliyetlerini Karşılayamıyoruz" başlığı ile yaptığı yazılı açıklama da şöyle:

"ANTALYA'DA 2021 YILINDA YABANCIYA YAPILAN KONUT SATIŞI 2 BİN 956 İKEN, 2022 YILI İLK BEŞ AYINDA 7 BİN 293'E ÇIKMIŞTIR"

"Ekonomi bilimi ile inatlaşan AKP iktidarının yarattığı darboğaz inşaat sektörü maliyetlerini yüzde 440 oranında artırarak neredeyse durma noktasına getirmiştir. Bir de bunlar yetmezmiş gibi Ticaret Bakanlığı'nın geçen haftalarda yaptığı düzenleme ile yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetlerin kapsamına alması ileriki günlerde konut fiyat ve kiralarının katlanarak artacağını göstermektedir. Ekonomik şartlar sebebi ile zaten konutta yaşanan arz sıkıntısında bir de böyle bir kazanç peşine düşen AKP iktidarı, kendi yurttaşlarının alamadığı konut sayıları 2021 yılında 16 bin 810 iken bu sayı 2022 yılı haziran ayına kadar 31 bin 989'a ulaşmıştır. Sadece Antalya'da 2021 yılında yabancıya yapılan konut satışı 2 bin 956 iken, 2022 yılı ilk beş ayında 7 bin 293'e çıkmıştır. Döviz kuru artışı sebebi ile yabancıya neredeyse bedavaya sunulan ülke imkanları kendi yurttaşlarından köşe bucak kaçırılmaktadır.

"AKP İKTİDARININ AKIL VE BİLİMLE İNAT POLİTİKALAR GÜTMESİNİN SONUÇLARI EN AĞIR BİR ŞEKİLDE YURTTAŞLARIN SIRTINA YÜKLENMİŞTİR"

Gıdadan akaryakıta, konut fiyatlarına, ısınmaya, barınmaya kadar hayatın her alanında yaşamı idame ettiremeyecek seviyede zamlar gelmektedir. AKP iktidarının akıl ve bilimle inat politikalar gütmesinin sonuçları en ağır bir şekilde yurttaşların sırtına yüklenmiştir. Bu yüklerden en ağırı ise yaşamın en temel gerekliliği olan barınma ihtiyacından kaynaklı maliyetlerdir. AKP iktidarının konut fiyatları ve kiraların bu derece yükselmiş olmasının sorumlusu olarak her zaman yaptığı gibi suçu kendisine değil de ev sahibi ve yurttaşlarda aramaktadır.

"FAİZLİ KREDİLERLE EV ALINABİLECEĞİ MÜJDESİNİN, BORÇ BATAĞINDA OLAN YURTTAŞLAR İÇİN HİÇBİR KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR"

Konut fiyatlarındaki bu derece artışın ekonomik bunalımdan kaynaklı olabileceğini akıllarından bile geçiremedikleri gibi göstermelik bir şekilde hukuki mevzuatlarla düzeltebileceklerini düşünmektelerdir. Tamamen hammadde ve girdi fiyatlarından kaynaklı yaşanan bu fahiş fiyat artışlarını hukuki bir düzenleme ile önüne geçebileceklerini düşünen beş bakan hiçbir yaraya çare olamayacaklardır. Ayrıca, AKP Başkanı'nın çözüm yolu olarak gösterdiği faizli kredilerle ev alınabileceği müjdesinin evine ekmek götürmekte ve halihazırda zaten borç batağında olan kamu çalışanları, işçiler ve emekliler tarafında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır.

"BAŞTA KONUT FİYATLARI OLMAK ÜZERE HAYATIN HER ALANINDA YAŞANAN BUNALIMA ARTIK DUR DİYORUZ"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Ülke yönetiminin her alanında yapılan yanlışlar AKP iktidarının boyunu aşmaktadır. Zaten çok az bir ömrü kalan bu iktidarın giderayak ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz. Başta konut fiyatları olmak üzere hayatın her alanında yaşanan bunalıma defalarca dile getirdiğimiz gibi artık dur diyoruz."

ANKA / Güncel