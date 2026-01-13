Haberler

Birleşik Emekliler Sendikası, İyi Parti Grubunu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Birleşik Emekliler Sendikası, TBMM'de İYİ Parti grubuna ziyarette bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, emeklilerin sorunlarını dinlediklerini ve haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Milletvekillerimizin de katıldığı toplantıda emeklilerimizin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Bütün emeklilerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası, TBMM'de İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Kavuncu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Birleşik Emekliler Sendikası'nı İYİ Parti Grubu olarak TBMM'de ağırladık. Milletvekillerimizin de katıldığı toplantıda emeklilerimizin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Bütün emeklilerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
