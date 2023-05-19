Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan'a deniz yoluyla bin ton insani yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'a bin ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'a bin ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE'nin, Sudan'da çatışmalardan etkilenen vatandaşlara acil destek amacıyla gıda maddeleri gönderdiği belirtildi.

Bin ton insani yardım malzemesi taşıyan bir geminin Port Sudan Limanı'na ulaştığı aktarılan haberde, BAE'nin 14 uçakla şu ana kadar Sudan'a 540 tondan fazla tıbbi ve gıda malzemesi gönderdiğine işaret edildi.

Haberde, böylece BAE'nin Sudan'a toplam bin 540 ton insani yardım malzemesi göndermiş olduğu ifade edildi.

Sudan'da ordu güçleri ile HDK arasında yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle binlerce ailenin göç etmek zorunda kaldığına vurgu yapılan haberde, çatışmalar dolayısıyla yerinden edilen sivillerin temel gıda maddelerini bulmakta zorluk çektiğine işaret edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.

İnsani ihtiyaçlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklayan BM'nin yardım çağrısı üzerine Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.