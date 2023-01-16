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Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm, spor etkinlikleri sayesinde yükselişe geçti

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Spor turizmi sektörü Dubai'de toplam istihdamın yüzde 4'üne tekabül eden, yüz bin kadar iş fırsatı yarattı.

Spor turizmi sektörü Dubai'de toplam istihdamın yüzde 4'üne tekabül eden, yüz bin kadar iş fırsatı yarattı. Her yıl düzenlenen 100'ü uluslararası olmak üzere 400'den fazla rekabetçi spor etkinliğiyle, bu dolu dolu program Birleşik Arap Emirlikleri'ni küresel spor turizminin zirvesine yerleştiriyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Spor Güncel Haberler

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