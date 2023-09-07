BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİSİ: TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ORTAĞIMIZ HALİNE GELMİŞTİR

Serkan KÖYMEN / BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşecek 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 28) öncesinde İstanbul'da basın mensuplarıyla biraraya geldi. Al Dhaheri, konferansla ilgili "Küresel iklim değişikliğinin boyutunun ve dünya çapındaki toplumlar üzerindeki etkilerinin özellikle de güneydeki etkileri, tüm toplumu kapsayacak çözümler olmadan ele alınamayacağı bir sır değil. Adil İklim Eylemini hızlandırmak için tüm sesler ve aktörleri COP 28'de masaya getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Dubai'de yapılacak olan iklim zirvesi çalışmalarına katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Al Dhaheri, "Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir" ifadelerini de kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, İstanbul'da basın mensuplarıyla biraraya geldi. Programda, iki ülke arasındaki ilişkilerin 50. yılı da vurgulandı. Burada bir konuşma yapan Al Dhaheri, BAE'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 28) ve iki ülke arasındaki ekonomik ortaklık ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE'NİN KONFERANSA AKTİF KATILIMINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri "Küresel iklim değişikliğinin boyutunun ve dünya çapındaki toplumlar üzerindeki etkilerinin özellikle de güneydeki etkileri tüm toplumu kapsayacak çözümler olmadan ele alınamayacağı bir sır değil. Adil İklim Eylemini hızlandırmak için tüm sesler ve aktörleri COP 28'de masaya getirilecek. Adil İklim Eylemi gençleri dinlemeyi onlara erişim sağlamayı ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı sağlamayı gerektirir. Bu bağlamda COP 28 Başkanlığı dünyanın az gelişmiş ülkelerinin, küçük ada ülkelerini ve azınlıkları da temsil eden 100 genç delegeden oluşan Uluslararası Gençlik İklim Delegeleri Programı'ndan oluşan uluslararası WCDP ile ilk grubunu da seçti. Dost ülke Türkiye'nin konferansa aktif katılımını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüce Allah'ın izniyle Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Dubai'de yapılacak olan iklim zirvesi çalışmalarına katılmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği son ziyareti çok önemliydi ve iki ülke liderleri işbirliğini güçlendirmeye ve geliştirmeye gösterdiği önemi yansıtan bir dizi anlaşmaların da imzalanmasını içeriyordu." ifadelerini kullandı.

"50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYLA İKİ ÜLKENİN UFKUNU GENİŞLETMESİNE ŞAHİT OLDUK"

Al Dhaheri, "Özellikle kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasının ardından çeşitli alanlardaki ilişkilerin sürekli gelişme ve refah içinde pekiştirilmesiyle sonuçlanan önemli anlaşmalardan, son olarak Mart ayında imzalanan ve 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren bu anlaşma ticaretin ve yatırımların en üst düzeyde arttırılmasına yönelik önemli bir adımdı. Çeşitli düzeylerde daha büyük işbirliklerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Başta ekonomi, yatırım, altyapı, turizm, kültür, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, çevre teknoloji ve diğer hayati alanlar olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden alanlarda ekonomik ortaklığımızı geliştirmek için birçok fırsat var. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez İşbirliği Konseyi içindeki ilk ticaret ortağı olduğundan yeni sektörlerdeki ortak işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıyor. İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret 2021'e göre yüzde 40 artışla 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid En-Nehyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ziyaretinde ortak bir anlaşmanın duyurulmasına tanık oldular. BAE ile dost Türkiye arasında bir dizi mutabakat zaptı ve yanı sıra Yüksek Stratejik Komite kurulmasına yönelik anlaşma 50.7 milyar dolar değerinde iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık alanlarının çeşitlendirilmesini ve iki ülkenin ufkunu sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah hedeflerine ulaşılacak şekilde genişletmesine şahit olduk." dedi.