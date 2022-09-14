Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi 6 Yıl Aranın Ardından İran'daki Görevine Yeniden Başladı

TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi, ilişkilerin bozulmasından altı yıl sonra Tahran'a döndü ve Salı günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Toplantıda Emir Abdullahiyan, Tahran'ın komşu odaklı politikaya dayalı olarak BAE ile ilişkileri genişletmekle ilgilendiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerinin istikrar ve barış için işbirliği yapma ihtiyacına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde mevcut kapasitelerin kullanılması gerekliliğine dikkat çekti. İran'a dönmekten memnun olduğunu söyleyen BAE Büyükelçisi, iki ülkenin ekonomik ve ticari kapasitelerinin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı. BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Ağustos ayında, "İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle işbirliği içinde ikili ilişkilerin iki ülkenin ve daha geniş bölgenin ortak çıkarlara ulaşmak için ikili ilişkilerin ilerletilmesine katkıda bulunmak amacıyla" BAE büyükelçisinin Tahran'daki görevine devam etme kararının alındığını duyurmuştu. Abu Dabi 2016 yılında, Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonuna yapılan saldırıları protesto etmek için İran'la diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan'a desteğini göstermek amacıyla Tahran'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.