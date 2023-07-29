Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 sürücü adliyeye sevk edildi. Kaza dün saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halindeki sürücü Üftade N.yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, yol kenarından karayoluna çıkış yapan sürücü Ahmet A.yönetimindeki 16 F 0377 plakalı otomobile çarptı.

Mola verince kazada öldü

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 26 ABM 507 plakalı otomobil, Balıkesir'den Kayseri iline 58 FY 021 plakalı otomobil ile giderken, yol kenarına park ettikleri araçlarının arkasında mola verip piknik yapan dünürler Uğur Koçve Cavit Kılıç(64)'a şiddetli şekilde çarptı. Kaza sonucu Uğur Koç olay yerinde hayatını kaybetti, Cavit Kılıç ise yaralandı. Piknik sırasında yanlarında bulunan Merve Kılıçve eşi Ferhat Kılıçşans eseri yaralanmadı. Kaza Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralanmazken, yaralı Cavit Kılıç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözünün önünde babasını kaybetti

Gözünün önünde babasını kaybeden Merve Kılıç, büyük üzüntü yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adliyeye sevk oldular

Kaza sonucunda bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüler, adliyeye sevk oldu.