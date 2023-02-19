Birinin ikizleri vardı diğeri ikiz bebek bekliyordu; ikiz kardeşler de hayatını kaybetti

Antakya Demirköprü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Ramazan Köksal'ın 30 torunu 9 çocuğu Antakya'nın merkezinde yaşıyordu. Ramazan Köksal, depremde ailesinden 21 kişiyi kaybetti. 26 yaşındaki ikiz kızlarından Yüksek Köksal 7 aylık ikiz bebeklere hamileydi, Aysel Köksal'ın ise ikiz erkek çocukları vardı. Aysel Köksal, ikiz çocukları ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İkiz bebeklere hamile Yüksek Köksal da eşiyle hayatını kaybetti. 3 gün sonra enkaz altında çıkarılan cenazeler, defnedildi. Baba Ramazan Köksal yaşananları anlattı.

"AYSEL'İN İKİZ ÇOCUKLARI VARDI, YÜKSEL İKİZLERE HAMİLEYDİ"

"8 KİŞİ BİR AİLEDEN GİTTİ"

Akrabaları Kenan Şahan, "Benim yeğenlerim, düşünün ikizler hamile yine ikizlere hamile. Hem ikizler bir de karnındakiler de ikiz, bir de kocası. 8 kişi bir aileden öldü" diye konuştu.