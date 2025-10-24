Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı Bakü'de kutlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümünün Bakü'de kutlanmasına ilişkin imzaladığı kararnamenin, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" hedefine güç katacak önemli bir girişim olduğunu belirterek, bunu büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in, Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümünün Bakü'de kutlanması ile ilgili imzaladıkları kararnamenin, 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' hedefimize güç katacak önemli bir girişim olacağına inanıyor, büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 12. Zirvesi Bildirgesi'nde bu kararın yer almasının, Türk dünyasında ortak dil ve iletişim temelinin önemine işaret ettiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gebele Zirvesi'nde Türk devlet başkanlarına ilk defa 34 harfli ortak alfabe ile çevrilmiş eserleri vermiş olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreçteki kararlılığının önemli bir nişanesi olmuştur."

Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Aralık'ın "Ortak Türk Dili Günü" ilan edilmesine yönelik çağrısı ve temennisinin de zirvenin kayıtlarına geçtiğini belirterek, "Bu vesileyle kardeşliğimizi ortak iletişim ve ortak alfabemizle güçlendirme irademizin bir kez daha altını çiziyoruz. Çünkü biz 8 devlet, tek millet, tek yüreğiz." değerlendirmesinde bulundu.