Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesi Astana'da Gerçekleşti

Orta Asya'nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da Birinci İtalya- Orta Asya Zirvesi düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katıldı.

Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve, liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle başladı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dışişleri bakanları düzeyinde başlayan siyasi diyaloğun bugün en üst düzeye ulaşmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, Orta Asya'nın giderek artan jeopolitik öneminin yanı sıra bölge ülkeleri ile İtalya'nın kapsamlı bölgelerarası ortaklığı güçlendirme yönündeki samimi arzusunu ortaya koyuyor." dedi.

Tokayev, ticaret, yatırım, enerji, ekoloji, ulaştırma, lojistik, eğitim ve bilim gibi alanlarda konuların masada olacağını ve zirve sonunda işbirliğinin geniş yelpazesini kapsayan ortak bir bildiriyi kabul edeceklerini aktardı.

Orta Asya devletleri ile İtalya arasındaki ilişkilerde enerji alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Tokayev, enerji sektörünün Kazak-İtalyan ortaklığının itici gücü olduğunu vurguladı.

Tokayev, Kazakistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) en çok petrol ihraç eden ilk üç ülkeden biri olduğunu aktararak, "Geçen yıl Kazak petrolünün İtalya pazarına ihraç ettiği petrol miktarı 30 milyon tonu aştı. Kazakistan mevcut ihracat hacmini artırmaya hazır." dedi.

İtalya ile alternatif enerji sektöründe de işbirliğini önemsediklerini ve Kazakistan'ın birçok bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin inşası gibi ortak projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Tokayev, "İtalya, modern teknolojilerle Orta Asya ülkelerinin ekonomilerinin karbondan arındırılmasına aktif olarak katkıda bulunabilir." diye konuştu.

Tokayev, bölge ülkeleri olarak birlik ve iyi komşuluk ilkelerine güçlü bir bağlılık gösterdiklerini anlatarak, "Orta Asya, uluslararası ilişkilerde etkili bir aktör olarak konumunu istikrarlı bir şekilde ortaya koyuyor ve uluslararası alanda yapıcı bir yolculuğu teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olan İtalya'nın ise Orta Asya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasına tam katkı sağlayarak güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını kaydeden Tokayev, "Kazakistan'da petrol ve gaz sektörünün, alternatif enerji, makine mühendisliğinin ve tarımın gelişmesine katkı sağlayan yaklaşık 270 İtalyan şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor." dedi.