Birinci derece koruma altındaki vaşak güvenlik kamerasında Türkiye ve dünyada birinci derece koruma altında olan vaşak, Tunceli'de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Birinci derece koruma altındaki vaşak güvenlik kamerasında

TUNCELİ - Türkiye ve dünyada birinci derece koruma altında olan vaşak, Tunceli'de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Türkiye ve dünyada birinci derece koruma altında bulunan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli merkeze bağlı köyde bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin yanından geçen vaşak ardından dağlık alana giderek gözden kayboldu. Öte yandan aynı güvenlik kamerasına 2 yaban tavşanı da takıldı.