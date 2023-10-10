"Birinci Cuma" şiiri, Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı

Şair Attila İlhan'ın vefatının 18. yılı sebebiyle Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından "Birinci Cuma" şiiri ilk kez Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı.

Şair Attila İlhan'ın vefatının 18. yılı sebebiyle Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından "Birinci Cuma" şiiri ilk kez Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Yağmur Kaçağı" isimli kitapta yer alan eser, İlhan tarafından şiirin ilk yazıldığı orijinal kağıdın da yer aldığı bir klip ile beğeniye sunuldu.

İzmir Menemen'de 1925'de dünyaya gelen İlhan, şiirleri, romanları, öyküleri, denemeleri ve senaryoları ile Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 10 Ekim 2005'te vefat eden usta şair, ilk olarak "Ben Sana Mecburum" isimli şiir albümünde eserlerini seslendirmişti. İlhan, daha sonra "Ne Kadınlar Sevdim" isimli ikinci albümünü yayınlamıştı. Şairin vefatından sonra ise son albümü "An Gelir" şiirseverlerin beğenisine sunulmuştu.