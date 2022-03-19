Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

ZONGULDAK'ta, biriken karı temizlemek için iş yerinin çatısına çıkan Durmuş Oruç (47), düşerek ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta, biriken karı temizlemek için iş yerinin çatısına çıkan Durmuş Oruç (47), düşerek ağır yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Oruç, 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Durmuş Oruç'a ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Oruç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title