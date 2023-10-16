BİRİ ÖN TEKERİNİ KALDIRDI, DİĞERİ GÖRÜNTÜLEDİ
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Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA -TEM otoyolu Gaziosmanpaşa bağlantısında motosikletli 2 sürücüden biri ön tekerini kaldırarak yolculuk ederken yanındaki arkadaşı ise görüntü çekti.
Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA -TEM otoyolu Gaziosmanpaşa bağlantısında motosikletli 2 sürücüden biri ön tekerini kaldırarak yolculuk ederken yanındaki arkadaşı ise görüntü çekti. Sosyal medyada beğeni için çekildiği belirtilen video tepkilere neden oldu. Plakalarını kapatan motosikletliler yollarına çekim yaparak devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel