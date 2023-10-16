BİRİ ÖN TEKERİNİ KALDIRDI, DİĞERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA -TEM otoyolu Gaziosmanpaşa bağlantısında motosikletli 2 sürücüden biri ön tekerini kaldırarak yolculuk ederken yanındaki arkadaşı ise görüntü çekti.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA -TEM otoyolu Gaziosmanpaşa bağlantısında motosikletli 2 sürücüden biri ön tekerini kaldırarak yolculuk ederken yanındaki arkadaşı ise görüntü çekti. Sosyal medyada beğeni için çekildiği belirtilen video tepkilere neden oldu. Plakalarını kapatan motosikletliler yollarına çekim yaparak devam etti.