Birecik ve Harran'da Trafik Denetimleri: 9 Sürücüye Ceza

Şanlıurfa'nın Birecik ve Harran ilçelerinde düzenlenen trafik denetimlerinde, 142 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 9 sürücüye para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Harran ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde, 9 sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamayla göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ilçede düzenlenen trafik denetimleri kapsamında 142 araç ve sürücüsü sorgulandı.

Dron da kullanılan denetimlerde, 9 sürücüye para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
