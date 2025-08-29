Birecik ve Harran'da Trafik Denetimleri: 9 Sürücüye Ceza
Şanlıurfa'nın Birecik ve Harran ilçelerinde düzenlenen trafik denetimlerinde, 142 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 9 sürücüye para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamayla göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ilçede düzenlenen trafik denetimleri kapsamında 142 araç ve sürücüsü sorgulandı.
Dron da kullanılan denetimlerde, 9 sürücüye para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel