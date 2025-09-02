Birecik'teki Silahlı Kavga: 8 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti. Olay sonrası 8 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eski oda başkanının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 8 zanlı tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca, kırsal Güvenir Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) silahla vurularak öldüğü kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından 3 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, 6 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe 9 zanlıdan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birecik ilçesinde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada eski oda başkanı Çakmak hayatını kaybetmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Rauf Maltaş
