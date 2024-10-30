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Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 145 gram kubar esrar ve 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin Birecik ilçesinde belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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