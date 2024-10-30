Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin Birecik ilçesinde belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.