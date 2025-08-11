Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 26 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Jandarma ekipleri tarafından Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel