Birecik'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücü yaşamını yitirdi.
Y. Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Birecik Halfeti kara yolunun ilçe yakınında Mehmet Aslan (60) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kullandığı traktörün tekerinin altında kalan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel