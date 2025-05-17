Birecik'te Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 8 Tutuklama
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, suç örgütü kurmak, tefecilik ve yağma suçları nedeniyle 8 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel