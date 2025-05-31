Birecik'te Silahlı Kavga: 4 Kişi Öldü, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Birecik'te Silahlı Kavga: 4 Kişi Öldü, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında 28 Mayıs'ta çıkan, 4 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Mehmet B, Murat B, Ahmet B, Muhammed B. ve Ahmet B. yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B, Mehmet B, İbrahim B. ve Yılmaz B. kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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