Birecik'te Silahlı Kavga: 4 Kişi Öldü, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında 28 Mayıs'ta çıkan, 4 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Mehmet B, Murat B, Ahmet B, Muhammed B. ve Ahmet B. yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B, Mehmet B, İbrahim B. ve Yılmaz B. kurtarılamamıştı.