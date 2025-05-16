Birecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Birecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen 35 NPB 97 plakalı otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki diğer araç sahipleri, yangın nedeniyle, kendi araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip yaklaşık yarım saatte söndürdü. Otomobilde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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