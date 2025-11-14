Birecik'te Otopark Ücreti Tartışması Kanlı Bitti

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, polis denetimleri sonucu yediemin otoparkına çekilen araçlarını almak isteyen araç sahipleri ile otopark çalışanları arasında yüksek ücret tartışması nedeniyle kavga çıktı. Tekme, tokat, sopa ve kemerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çetin Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Polis denetimleri sırasında eksik evrak ve haciz işlemleri nedeniyle otoparka çekilen araçlarını teslim almak isteyenler, yüksek ücret talep edildiği gerekçesiyle otopark görevlileriyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, araç sahipleri ve yakınları ile otopark çalışanları arasında tekme, tokat, sopa ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)