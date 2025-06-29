Birecik'te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada 27 CG 987 plakalı otomobil şarampole devrilerek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Birecik ilçesinin kırsal Baat Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 CG 987 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel