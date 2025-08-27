Birecik'te Narkotik Operasyonu: 2.5 Kilo Esrar ve 555 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel