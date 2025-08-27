Birecik'te Narkotik Operasyonu: 2.5 Kilo Esrar ve 555 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Birecik'te Narkotik Operasyonu: 2.5 Kilo Esrar ve 555 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.