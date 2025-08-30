Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde, Bünyamin Özdemir idaresindeki 27 EM 611 plakalı motor yağı yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin bir saatlik müdahalesiyle söndürdüğü yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel