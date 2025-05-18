Birecik'te Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç arasındaki çarpışma sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Yaşar A'nın (36) kullandığı 63 ABJ 432 plakalı minibüs ile Veysi Y. (69) idaresindeki 27 ALT 202 plakalı hafif ticari araç, Çoğan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel