Birecik'te Kaza: Suriye Uyruklu Sürücü Hayatını Kaybetti

Birecik'te Kaza: Suriye Uyruklu Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Salih Saad Nashat Hameed, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde su tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Salih Saad Nashat Hameed, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Salih Saad Nashat Hameed, 35 CNT 827 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, Beytullah B.'nin kullandığı 63 AJT 435 plakalı su tankerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Salih Saad Nashat Hameed'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hameed'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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