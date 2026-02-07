Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muhammed Nurullah K. (26) idaresindeki 27 SE 787 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Ünsal Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan Hasip K. (53) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile İbrahim Halil K. (12) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel