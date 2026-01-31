Şanlıurfa'da annesine ait ilacı içen çocuk zehirlendi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde annesine ait ilaçları içen 2 yaşındaki H.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde annesine ait ilaçları içen çocuk zehirlendi.
Kırsal Divriği Mahallesinde, oyun oynadığı sırada annesine ait ilaçları bularak içen H.G. (2) zehirlendi. Durumun yakınları tarafından fark edilmesi üzerine Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G. tedavi altına alındı.
H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel