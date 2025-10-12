Haberler

Birecik'te İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nejmi Keklik idaresindeki 51 ADM 906 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının Haydarahmet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Melek Keklik ile İlke Hamarat yaralandı.

Diğer kazada ise Galip Uyguner yönetimindeki 63 AJJ 005 plakalı motosiklet, Uğurcuk Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Uyguner ile İbrahim Aydın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
