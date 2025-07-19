Birecik'te Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olayın ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin çıkarılması için dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halatla kanaldan çıkardığı ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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