Birecik'te Feci Kaza: 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Birecik ilçesinin kırsal Meyance Mahallesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 63 RY 598 plakalı otomobil ile 27 AE 687 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel