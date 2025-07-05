Birecik'te Elektrik Akımına Kapılan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tarımsal sulama sırasında elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki Yusuf Çemberlitaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Surtepe Mahallesi'nde, tarımsal sulamada kullanılan su dinamosunu tamir etmek amacıyla Fırat Nehri'ne giren Yusuf Çemberlitaş (35) elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Çemberlitaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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