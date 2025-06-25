Birecik'te Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen 50 yaşındaki S.A., hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Meydan Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında yaşayan S.A. (50) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel