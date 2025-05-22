Birecik'te Duba Restoran Akıntıya Kapıldı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Birecik'te Duba Restoran Akıntıya Kapıldı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde sabitlenen duba restoranın halatı koptu ve akıntıya kapıldı. İçerideki müşteri ve personel paniğe kapılarak yardım istedi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoranın halatının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklenmesi paniğe neden oldu. Sahil güvenlik ekiplerince nehir ortasında mahsur kalan müşteri ve personel bota alınarak tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesinde kıyısı bulunan bağlı Fırat Nehri'ne demirlenmiş duba restoranda meydana geldi. İddiaya göre, duba restoranın nehir üzerindeki sabitlenmesini sağlayan halatın henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde kopmasıyla birlikte tek katlı yapı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kısa sürede kıyıdan uzaklaşan restoranda bulunan müşteri ve çalışanlar paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmasında sürüklenen dubaya ulaşan Sahil Güvenlik botundaki güvenlik güçleri, içeride mahsur kalan müşteri ve personeli botla tahliye ederek sahile çıkardı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, duba restoran kontrollü şekilde durdurularak güvenli bir alana çekildi.

Halatı kopan duba restoranın tekrar güvenli bir şekilde sabitlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.