Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan İbrahim B, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Böylelikle silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kavgada yaralanan 8 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olay

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde dün aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Mehmet B, Murat B, Ahmet B, Muhammed B, Ahmet B, yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.