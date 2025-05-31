Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 4 Kuzen Hayatını Kaybetti

Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 4 Kuzen Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucu 4 kuzen yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında 4 kuzenin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs'ta Birecik ilçesi Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten köyüne dönen Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan Mehmet Bulut (24), Ali Bulut, Yılmaz Bulut ve İbrahim Bulut (27), kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise Suruç ve Birecik Devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

Ölen kuzenler toprağa verilirken, olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Birecik Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise bugün tutuklandı. Haydarahmet Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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